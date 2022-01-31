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Семак об Алберто: «Усилит и разнообразит игру «Зенита». Он умеет хорошо завершать атаки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках сине-бело-голубых защитнике Арсене Адамове и форварде Юри Алберто.

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