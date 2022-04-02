Правительство выделит 21,5 миллиарда рублей на поддержку IT-отрасли

Предсeдатель правительства России Михaил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России в текущем году из резервного фонда будет выделено 21,5 миллиарда рублей на меры поддержки IT-отрасли.
Популярные статьи
- ФСБ конфисковала в России часы на миллионы долларов в ответ на санкции со стороны Швейцарии
- Россиянам можно попрощаться с Land Cruiser 300? Япония запретила экспорт в Россию люксовых автомобилей
- Операторам в России разрешили не подключать к 4G LTE деревни и сёла, а также не улучшать покрытие на трассах
Свежие комментарии