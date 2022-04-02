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Правительство выделит 21,5 миллиарда рублей на поддержку IT-отрасли

Правительство выделит 21,5 миллиарда рублей на поддержку IT-отрасли

Предсeдатель правительства России Михaил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России в текущем году из резервного фонда будет выделено 21,5 миллиарда рублей на меры поддержки IT-отрасли.

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