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Царьград

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КГКУ "Спасатель" ищет пропавшего 36-летнего мужчину в Красноярске

КГКУ "Спасатель" ищет пропавшего 36-летнего мужчину в Красноярске

В Красноярском крае пропал 36-летний мужчина. Спасатели Минусинского отделения двое суток ведут поиски в районе посёлка Кошурниково, обследовав 2 кв.

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