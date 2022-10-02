03.10.2022 с 8.00 до 19.00 начальником отдела жилищно-коммунального хозяйств райисполкома Прокопчик Ириной Геннадьевной будет проводится ´прямая телефонная линия´ по вопросам подключения жилищного фонда к отоплению, номер телефона 72-05-48 .