К 95-летию писателя Исхака Машбаша: Рыцарь Кавказа

Исхак Машбаш — настоящая легенда! Добавим к уже названному: народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького, Государственной премии Республики Адыгея, Международной премии имени Шолохова в области литературы и искусства, награжден орденами Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней… Председатель правления Союза писателей Адыгеи, народный поэт Адыгеи, почетный гражданин Майкопа — и это далеко не все из солидного списка.