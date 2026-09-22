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Алеся Кафельникова живёт на Бали и вернулась в моду — но разговоры о её весе не стихают

Алеся Кафельникова живёт на Бали и вернулась в моду — но разговоры о её весе не стихают

Алеся Кафельникова выросла в семье легенды мирового тенниса — и уже подростком выходила на мировые подиумы, работала с крупными домами моды.

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