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Дачникам рассказали о способах борьбы с популярными сорняками

Дачникам рассказали о способах борьбы с популярными сорняками

Из сорняков самым опасным является борщевик, против него применяются все методы – прополка, перекапывание и рыхление почвы, обрезка соцветий, рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

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