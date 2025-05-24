Дачникам рассказали о способах борьбы с популярными сорняками

Из сорняков самым опасным является борщевик, против него применяются все методы – прополка, перекапывание и рыхление почвы, обрезка соцветий, рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.
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