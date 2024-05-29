Доктор юридических наук, заслуженный юрист профессор Юрий Жданов оценил степень готовности Европы к потенциальной войне с Россией.
Профессор Жданов оценил эффективность подготовки Европы к войне с Россией
Комментарии
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Eduard
Скоро Европа присоединится к Крыму.Мы уничтожим бту воровскую империалистическую помойку с США во главе! Они не успокоятся пока им пузо не разрезать жирное!
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19 час.
Eduard
Я вмегда говорил,что ЕС для воцны и создавали! Идти в Европу монут только сумасшедшие или наивные дети,которые верят,что их не обманут!
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19 час.
Eduard
Не впервой нам пр Европе шагать,ещё пройдем.Никому,никакой Независимости!
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19 час.
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