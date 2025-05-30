Организаторы концерта Киркорова высказались о грозящем им крупном штрафе

Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович прокомментировала новость о том, что площадке грозит штраф до 800 тысяч рублей из-за нарушения мер безопасности, после того, как народный артист России Филипп Киркоров получил ожог в ходе концерта.
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