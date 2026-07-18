Инфантино выступил в ООН: «Часто слышим, что живем в разделенном и агрессивном мире. ЧМ показал, что нас объединяет гораздо больше вещей, чем разделяет»

Президент ФИФА Джанни Инфантино произнес речь в Организации Объединенных Наций (ООН). Функционер выступил в рамках сессии, посвященной тому, как футбол может стать катализатором для улучшения психического здоровья молодежи.
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