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Царьград

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За чем охотятся "Калибры"? Военкор Поддубный объяснил, почему ракеты полетели в Львовскую область

За чем охотятся "Калибры"? Военкор Поддубный объяснил, почему ракеты полетели в Львовскую область

На Украину накануне обрушился мощный удар возмездия. Киевский режим, не надеясь уже перехватить инициативу на поле боя, пытается отыграться на мирном населении и нефтяных объектах в России.

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