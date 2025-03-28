ФСБ России в Ленинградской области задержала подозреваемого в госизмене

В Ленинградской области пресечена противоправная деятельность мужчины, подозреваемого в госизмене. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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