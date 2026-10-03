Напавший на командира экипажа Flydubai пилот учился в британском вузе

Второй пилот рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив, совершивший нападение на капитана, ранее обучался авиационному менеджменту в учебном заведении Великобритании.
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