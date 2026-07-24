Aвгуcт гoтoвит удaр: Примoрьe нaкрoeт зaтяжнaя aнoмaлия

Август в Приморье в этом году отходит от привычного сценария солнечного завершения лета. Обновленные метеорологические прогнозы указывают на то, что регион окажется в зоне влияния затяжных дождей, плотных туманов и периодических штормов.
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