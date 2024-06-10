Арестович* назвал «самое эффективное оружие Путина»

Самым эффективным оружием президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте является экономика Украины, заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович*, внесенный РФ в список экстремистов и террористов.
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