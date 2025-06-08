МЧС: ситуация с подтоплением на юге Тарко-Сале улучшается

Ситуация с подтоплением в южной части Тарко-Сале улучшается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Там уточнили, что члены оперативной группы и аэромобильной группировки ведомства продолжают обследование пострадавших территорий.
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