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Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

Ракова рассказала о новинке в расписании Дневника МЭШ Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам столицы, что пользователи дневника «Московской электронной школы» (МЭШ) теперь смогут увидеть дату и тему контрольных работ.

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