ВСУ потеряли солдат больше, чем США в двух войнах

Келлог: Украина потеряла в конфликте больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме Вооруженные силы Украины потеряли в ходе конфликта больше солдат, чем Соединенных Штаты суммарно в Корейской войне и Вьетнаме, заявил телеканалу Fox News советник американского лидера по Украине Кит Келлог.