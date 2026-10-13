Евгения Искандарова ушла из «Звезд в джунглях» после испытания с мышами и спора о подсчёте игрушек

Второй выпуск суперсезона «Звезды в джунглях» начался с пропажи еды. Вместе с запасами из лагеря исчез и Даниил Вахрушев, а участники остались без главного ресурса, за который здесь готовы бороться особенно жёстко.
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