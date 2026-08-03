Жена Юрия Дудя стала совладельцем языковой школы в Барселоне и получила минимум 9 миллионов рублей после начала СВО

Жена российского журналиста и блогера Юрия Дудя, Ольга Дудь, стала совладельцем языковой школы Freeda в Барселоне и получила минимум 9 миллионов рублей после начала специальной военной операции на Украине.
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