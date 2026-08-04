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Искусство

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Вышел первый тизер-постер сериала «Полдень» по повести братьев Стругацких

Вышел первый тизер-постер сериала «Полдень» по повести братьев Стругацких

Компания «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кион» и Okko при поддержке Института развития интернета опубликовала тизер-постер и новые кадры многосерийного фантастического триллера «Полдень» с Максимом Матвеевым и Юрием Колокольниковым.

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