Вышел первый тизер-постер сериала «Полдень» по повести братьев Стругацких

Компания «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кион» и Okko при поддержке Института развития интернета опубликовала тизер-постер и новые кадры многосерийного фантастического триллера «Полдень» с Максимом Матвеевым и Юрием Колокольниковым.