РФ в 2024 году впервые за десять лет поставила вертолеты Южной Корее

Россия в 2024 году впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты, при этом экспорт деталей для летательных аппаратов был сокращен на две трети по сравнению с 2023 годом, следует из данных статистической службы республики.
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