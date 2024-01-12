Уроженец Барнаула вновь отличился в Национальной хоккейной лиге

Андрей Свечников забил шайбу в ворота "Анахайм Майти Дакс" Уроженец Барнаула, нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата против клуба "Анахайм Майти Дакс".
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