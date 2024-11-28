Около 83 тысяч подростков из Подмосковья получили паспорта в МФЦ с января

Около 83 тысяч 14-летних подростков из Подмосковья получили паспорта в МФЦ с начала года. Подать заявление на оформление документа юноши и девушки могут самостоятельно, сообщили в Мингосуправления региона.
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