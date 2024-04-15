В РФ проведут ревизию школьных контрольных на предмет их нужности

Известия/Анна Селина Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ регионального или городского уровня в школах, чтобы выяснить, насколько они действительно необходимы, рассказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
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