Президентский самолет Ил-96-300ПУ вылетел из Москвы, следует из данных Flightradar. Направление полета борта пока неизвестно Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Президентский самолет Ил-96-300ПУ вылетел из Москвы, следует из данных Flightradar. Направление полета борта пока неизвестно Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии