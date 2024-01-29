В Чебоксарах учительница, возомнившая себя «агентом 007», пыталась поджечь школу в поддержку Украины

46-летняя учительница начальных классов пыталась поджечь школу №10 в Чебоксарах. Также она выложила в родительский чат видео, в котором рассказала, что ее «путь воина-самурая длится более 4 месяцев» и все это время она чувствовала себя «агентом 007».
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