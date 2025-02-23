С Днём защитника Отечества: праздник силы духа и верности

Редакция УтроNews поздравляет всех защитников Отечества - на фронте, и в тылу. Изначально 23 февраля отмечали как День Красной армии, связанный с событиями 1918 года, когда были созданы первые формирования рабочих и крестьян для защиты молодого советского государства.