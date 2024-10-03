Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию со вспышкой лихорадки Марбург

Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию, связанную со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде. В стране зарегистрированы подтвержденные случаи заражения, включая летальные, причем более 70% заболевших — работники здравоохранения.
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