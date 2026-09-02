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Медицина 2.0

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Мужчин предупредили об опасной причине частого мочеиспускания

Мужчин предупредили об опасной причине частого мочеиспускания

Терапевт Патрик Фрателлоне предупредил мужчин об опасной причине частых мочеиспусканий. По словам врача, слишком частые походы в туалет могут быть симптомом увеличения предстательной железы — аденомы простаты.

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