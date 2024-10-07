Что мы с вами увидим, если начнем читать любое интервью украинских пленных? Практически всегда одно и то же: был мобилизован, воевать не хотел, на обучении дали пару раз стрельнуть, и то сигареты, командир хотел выслужиться и направил в самое пекло.
Они хотят истребить нас
Комментарии
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М
Мария
Скорее надо заканчивать войну. Кроме пиндосов, она не нужна никому.
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4 час.
ИН
Ирина Некрасова
А хохлофашисты пусть бесчинствуют дальше? Вы в курсе, что они творят и что пропагандируют? Вы детям нашим хотите оставить это зло?!?!
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3 час.
Валентин Щербаков
Не надо вестись на лживые рассказы пленных хохлотварей, этих подонков и убийц, всех надо мочить и никого в плен не брать......
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1 час.
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