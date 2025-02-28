В Мариинскую больницу после встречи с сосулькой обратилась 18-летняя петербурженка. Со слов девушки, осадки упали на ее голову вечером 26 февраля в Кузнечном переулке.
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В Мариинскую больницу после встречи с сосулькой обратилась 18-летняя петербурженка. Со слов девушки, осадки упали на ее голову вечером 26 февраля в Кузнечном переулке.