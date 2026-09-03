Камерун: Сильная стрельба произошла в Муэа, Буэа, в утренние часы после того, как боевики-сепаратисты, как сообщается, атаковали контрольно-пропускной пункт, ведущий в близлежащую Лысоку.
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