Трамвайный вагон, предназначенный исключительно для евреев. Варшава, 1940 год. ✨С Великим Днём Победы!✨ Помните, за что воевала наша страна и от чего освобождала мир.
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Трамвайный вагон, предназначенный исключительно для евреев. Варшава, 1940 год. ✨С Великим Днём Победы!✨ Помните, за что воевала наша страна и от чего освобождала мир.