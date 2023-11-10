Венера и Луна встретились в небе над Новосибирском

Два небесных тела появились над Новосибирском ещё 9 ноября и были видны невооружённым глазом. Жители Европы, Западной России, Гренландии, Африки и Азии увидели другую картинку – там Луна прошла перед Венерой и на короткое время закрыла её.
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