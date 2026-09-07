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WEC. «Феррари» выиграла впервые в сезоне – в Остине после поломки «Тойоты» за 15 минут до финиша

Экипаж «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) выиграл этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) на «Трассе Америк» в Остине.

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