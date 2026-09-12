Житель Кубани купил права за 110 тысяч и пойдет под суд

Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела против 37-летнего жителя Ленинградского округа. Мужчину обвиняют в использовании поддельного водительского удостоверения, которое он приобрел через интернет.
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