Россиянка рассказала, кому не следует ехать отдыхать в Абхазию

Путешественница из России в личном микроблоге порекомендовала съездить в Абхазию, однако предостерегла, что это место, в которое представляется возможным либо беззаветно влюбиться, либо никогда не найти в нем того, что требуется.
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