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Россиянка рассказала, кому не следует ехать отдыхать в Абхазию

Россиянка рассказала, кому не следует ехать отдыхать в Абхазию

Путешественница из России в личном микроблоге порекомендовала съездить в Абхазию, однако предостерегла, что это место, в которое представляется возможным либо беззаветно влюбиться, либо никогда не найти в нем того, что требуется.

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Комментарии
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Семен Борисов
А ещё можно там остаться навсегда или вернуться в &quot;цинке&quot;!Очень уж &quot;гостеприимные&quot; там люди,не все конечно,но...!!!
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11 час.

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