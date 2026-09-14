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Как выглядит Селин Дион после шестилетнего перерыва в карьере: фото с концерта

Как выглядит Селин Дион после шестилетнего перерыва в карьере: фото с концерта

Первый концерт легенды после продолжительной болезни. Селин Дион выступает на арене Paris La Defense Arena 12 сентября 2026 года в Нантерре, Франция.

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