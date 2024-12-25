Маркетплейсы могут обязать продвигать российские товары

Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов Минпромторг РФ в рамках законопроекта о «российской полке» товаров в магазинах предлагает обязать маркетплейсы рекомендовать российские аналоги иностранных брендов при поиске товаров.
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