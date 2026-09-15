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Польша пыталась обойти санкции и купить венесуэльскую нефть за криптовалюту

Польша пыталась обойти санкции и купить венесуэльскую нефть за криптовалюту

Польский государственный концерн Orlen оказался в центре громкого финансового скандала. Компания потеряла 230 миллионов долларов, пытаясь провернуть авантюрную схему по закупке венесуэльской нефти в обход международных санкций.

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