❗️ Глава Крыма обсудил с министром энергетики России подготовку региона к зиме Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что обсудил с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым подготовку региона к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в условиях ведения боевых действий.