❗️ Глава Крыма обсудил с министром энергетики России подготовку региона к зиме Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что обсудил с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым подготовку региона к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в условиях ведения боевых действий.
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