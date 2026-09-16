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test mazurok

2 подписчика
❗️ Глава Крыма обсудил с министром энергетики России подготовку региона к зиме

❗️ Глава Крыма обсудил с министром энергетики России подготовку региона к зиме Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что обсудил с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым подготовку региона к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в условиях ведения боевых действий.

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