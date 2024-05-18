Гостиница Приморская: вид на стройку сверху Коптеры в Сочи запрещено поднимать, но мы просто залезли на ближайшую высотку.
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Гостиница Приморская: вид на стройку сверху Коптеры в Сочи запрещено поднимать, но мы просто залезли на ближайшую высотку.