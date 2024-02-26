Житель Вильяхойоса: перед смертью Кузьминова в том же районе убили русского

В муниципалитете Вильяхойоса, где был найден убитым российский пилот Максим Кузьмин, перегнавший военный вертолет Ми-8 на Украину, проживают в основном украинцы и россияне, недавно там был убит еще один русский.
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