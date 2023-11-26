Певица Екатерина Суржикова покинула шоу "Суперстар" в четвертом выпуске телепроекта. В рамках передачи она исполнила песню "Ангелы здесь больше не живут" в память о своем отце Иване Суржикове, который прославился исполнением русских народных песен.
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