Певица Екатерина Суржикова покинула шоу "Суперстар" в четвертом выпуске телепроекта. В рамках передачи она исполнила песню "Ангелы здесь больше не живут" в память о своем отце Иване Суржикове, который прославился исполнением русских народных песен.