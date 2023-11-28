Сможет ли Украина построить свою «линию Суровикина»

«Линия Суровикина» определенно должна стать словосочетанием года в России. Самоотверженность русских воинов вкупе с эшелонированной линией обороны предопределили провал наступательной операции ВСУ.
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