Очередной распил денег в МВД. Ведомство Колокольцева инициировало очередную никому не нужную реформу стоимостью в миллиарды рублей

Фото: life.ruСегодня 272 прочитали Очередной распил бабла инициировало МВД. Вчера стало известно, что наша доблестная автоинспекция избавится от абракадабры ГИБДД, и вернет себе старую добрую аббревиатуру ГАИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии