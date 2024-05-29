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Очередной распил денег в МВД. Ведомство Колокольцева инициировало очередную никому не нужную реформу стоимостью в миллиарды рублей

Очередной распил денег в МВД. Ведомство Колокольцева инициировало очередную никому не нужную реформу стоимостью в миллиарды рублей

Фото: life.ruСегодня 272 прочитали Очередной распил бабла инициировало МВД. Вчера стало известно, что наша доблестная автоинспекция избавится от абракадабры ГИБДД, и вернет себе старую добрую аббревиатуру ГАИ.

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Комментарии
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Лев Добрый
100% правильное решение, надо бы вернуть доброе имя - милиционер, а полицаи пусть сгинут на всегда!😜👈👍🤠
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16 час.

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