Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что даже план проведения такой операции “бесчеловечен”, и указал на “неадекватность” команды Владимира Зеленского в вопросе готовности киевского режима саботировать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.