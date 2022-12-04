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Депутат Новиков: “План Зеленского прервать поставки аммиака показывает неадекватность киевского режима”

Депутат Новиков: “План Зеленского прервать поставки аммиака показывает неадекватность киевского режима”

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что даже план проведения такой операции “бесчеловечен”, и указал на “неадекватность” команды Владимира Зеленского в вопросе готовности киевского режима саботировать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

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