Китайский BYD обошел американцев по выручке и продал больше автомобилей, чем немцы. Как это возможно?

В финансовой отчетности китайского автогиганта BYD (Build Your Dreams) приводятся данные за 2024 год: выручка производителя за год выросла на 29% и составила 777 млрд юаней, что соответствует примерно 107 млрд долларов.
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