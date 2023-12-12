В Крыму выросла заболеваемость ОРВИ

За неделю в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 6 978 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выше на 8,2%, эпидемический порог не превышен, сообщили в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю.
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